The Washington Post об обострении в Авдеевке: Путин подталкивает Трампа уступить Украину

Как говорится в статье на сайте издания, залпы "Градов" и тяжелой артиллерии, которые с воскресенья обрушиваются на позиции украинских военных, выглядят как испытания, уступит ли Трамп давлению со стороны Москвы.

Трамп и Путин не слишком долго говорили об Украине во время телефонного разговора. По данным источников издания, Трамп назвал Украину "сложным вопросом".

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Так, издание полагает, что Путин пошел на эскалацию боевых действий в Украине по двум причинам: из-за нежелания Трампа отменять антироссийские санкции или с намерением сорвать визит президента Украины Петра Порошенко в Германию к наиболее сильному западному стороннику Украины – Ангеле Меркель. Так, из-за эскалации боевых действий Порошенко был вынужден прервать визит в Германию.

Вместе с тем, украинская экономика демонстрирует признаки оживления, положительный рост, в то время как Россия осталась в рецессии. Также наблюдается медленный прогресс экономических и институциональных реформ. А новые боевые действия ставят это под риск. "Вероятно, это одна из целей Путина", - поясняют в издании.

"Вторая цель, скорее всего, – стремление подтолкнуть Трампа пойти на уступки Москве: не только по отмене санкций, но и принять российскую сферу влияния, включая Украину. В обмен на что? Путин предлагает "сотрудничество" в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, возможность которого неоднократно одобрялась Трампом. Но военное сотрудничество США и России также является главной целью Путина. Иными словами, сделка, которую он предлагает – "то, что он хочет в "обмен" на то, что он действительно хочет", - отмечает издание.

Таким образом, заключает издание, если Трамп на это пойдет, Путин достигнет своей третьей цели - уменьшения глобального влияния США и усиление России.

"Это то, что лидеры Конгресса, такие как сенатор Джон Маккейн, пытаются донести Трампу, и что история последних двух президентов с господином Путиным наглядно демонстрирует. Если Белый дом решит все это игнорировать, Украина не будет единственным проигравшим", - резюмировали в издании.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики с 29 января активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города, и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения.

В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.