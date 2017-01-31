Neue Zürcher Zeitung: Снова ожесточенные бои

Об этом пишет Пауль Флюкигер в статье "Снова ожесточенные бои", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

После православного Рождества перемирие на Донбассе было относительно стабильным. Но это уже позади. На 400-километровой линии прекращения огня с воскресенья между украинской армией и поддерживаемыми Россией сепаратистами идут ожесточенные бои, в которых стороны винят друг друга.

Обстрел школы?

По данным президента Украины Петра Порошенко, в боях на востоке Украины, в течение двух дней погибли семь солдат, и семнадцать получили ранения. Донецкое информационное агентство сепаратистов "Новороссия сегодня" сообщило о трех убитых среди своих бойцов и двух погибших среди гражданского населения. По заявлениям, украинская армия только в воскресенье убила 15 сепаратистов и ранила 24. Как всегда, эти цифры трудно проверить, но в этом году еще ни одна из сторон не заявляла о таком большом количестве жертв.

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По информации, бои сосредоточены в промышленных городах Авдеевка (подконтрольном Киеву) и Макеевка (подконтрольном сепаратистам). В понедельник "Новороссия сегодня" с возмущением сообщало о предполагаемом обстреле школы в Макеевке украинской армией. Десятки детей пришлось немедленно эвакуировать в убежище, говорилось в заявлении.

В белорусской столице Минске представитель сепаратистов на переговорах Денис Пушилин обратился к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с просьбой помочь заставить Киев придерживаться режима прекращения огня. При этом, он умолчал о том, что на Донбассе работе ОБСЕ препятствуют сами сепаратисты. Прежде всего, у наблюдателей ОБСЕ по-прежнему нет доступа к сепаратистским районам на границе с Россией, через которые осуществляются поставки оружия и новых бойцов из России.

В понедельник в Киеве министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о том, что сепаратисты были вынуждены остановить свое наступление на север – в промышленной зоне Авдеевка. Эти подконтрольные Киеву, в основном, неработающие химические заводы постоянно подвергаются атакам. По словам Полторака, в выходные украинской армии удалось вернуть стратегически важное возвышение в районе Авдеевки.

Это заявление показывает, что конфликт на Донбассе сейчас превратился в классическую позиционную войну. Это подтверждают также шестидневные бои в середине декабря на Светлодарской дуге, на полпути между Дебальцево и Бахмутом (бывшим Артемовском). Бои шли, прежде всего, за три небольших возвышения. Украинской армии снова удалось аннулировать территориальные завоевания сепаратистов. Однако, цена этого – десятки жертв по обе стороны.

Киев опасается предательства США

Учитывая инаугурацию нового американского президента Дональда Трампа, некоторые наблюдатели в Киеве ожидали следующего наступления сепаратистов после боев на Светлодарской дуге. Согласно предположениям, таким образом, Кремль хочет проверить реакцию Запада. Трамп неоднократно подчеркивал, что стремится нормализовать отношения с Россией и отменить санкции в отношении Москвы. Киев опасается, что Трамп может пожертвовать суверенитетом и территориальной целостностью прозападной Украины.