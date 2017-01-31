Боевики помешали Климкину и главе МИД Дании попасть в Широкино

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

Читайте такжеТурчинов прокомментировал попытки боевиков прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки

"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате обстрела оккупантов сегодня утром ранения пострадал один мирный житель города.