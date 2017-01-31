Боевики помешали Климкину и главе МИД Дании попасть в Широкино
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что вместе с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном не может попасть в Широкино (Волновахский район Донецкой области) из-за обстрелов со стороны российских боевиков.
Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.
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"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", - заявил Климкин.
Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января активно обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате обстрела оккупантов сегодня утром ранения пострадал один мирный житель города.
With @anderssamuelsen cannot get to Shyrokyno because of massive attacks by RU occupying forces across contact line. #stoprussianaggression— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 31, 2017