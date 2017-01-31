Ельченко обратился к генсеку ООН из-за обстрелов Авдеевки

Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

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«Ельченко в письме генсекретарю ООН: требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и придерживаться режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

К нему прилагается соответствующее письмо от 30 января, где Ельченко, в частности, отмечает атаки в последние два дня со стороны российских оккупационных войск с применением, в том числе «Градов». Кроме того, говорится в письме, были убиты 8 украинских военнослужащих, еще 26 были ранены.

Также в письме говорится о раненых и отсутствие электричества в Ясиноватой и Авдеевке из-за артобстрелов боевиков.

Как сообщал УНИАН, оккупанты с 29 января обстреливают украинские позиции возле Авдеевки, а также жилые кварталы. Вчера город из-за обстрелов остался без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Сегодня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что поступила письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10.00 до 17.00, и ремонтные бригады начинают восстановление объектов. Однако позже он заявил, что подразделение российских боевиков снова пошли в наступление под Авдеевкой.