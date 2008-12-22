Российский министр предупредил Европу, что у Украины - «ломка»

Европа должна призвать Украину выполнить все обязательства по транзиту газа. Об этом в интервью правительственному изданию «Российская газета» от 22 декабря сказал министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

«На мой взгляд, у европейских стран есть возможность провести необходимые консультации и призвать Украину к безоговорочному выполнению своих транзитных обязательств. Хотя, как мне кажется, если бы эти страны в свое время проявили принципиальность и заинтересованность, все проблемы давно бы остались в прошлом», - сказал С.ШМАТКО.

Он напомнил, что РФ честно обозначила свою позицию: «Пока нет оплаты долга - нет и контракта на поставку топлива в 2009 году». При этом он подчеркнул, что договор на транзит газа никто не отменяет.

В тоже время С.ШМАТКО считает, что «болезненный период» для Украины пройдет. «Конечно, "ломка" украинской экономики, в том числе связанная с повышением цен на газ и отягощенная финансовым кризисом, очень чувствительна. Но многие страны через это проходили, внедряли газо- и энергосберегающие технологии, использовали экономические рычаги. И ничего - справились. А почему Россия должна дотировать чужую экономику, создавая себе конкурентов, которые потом приходят на наш рынок со своими товарами?», - сказал он.

С.ШМАТКО уверен, что для Украины повышение цены на газ с точки зрения ее реальной конкурентоспособности - серьезный вызов, порождающий значительные макроэкономические последствия.

«Мы регулярно предлагали ей несколько вариантов, которые могли бы облегчить этот переходный этап. Например, создать международный консорциум по управлению газотранспортной системой. Это помогло бы как сформировать принципиально новые отношения с Украиной и обеспечить потребности их внутреннего рынка, так и гарантировать поставки транзитного газа в Европу. Но проект так и не осуществился», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. дол.

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. дол. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и попросил "Газпром" об отсрочке расчетов по газовому долгу за сентябрь и частично за октябрь.

18 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина уже начала рассчитываться за газ, закачанный в подземные хранилища, и в ближайшее время завершит этот процесс. По словам Президента, Украина полностью рассчитается за газ, который она закачала в подземные хранилища в течение лета и осени. В.ЮЩЕНКО напомнил, что этот газ был закачан как ресурс для обеспечения газом Украины в начале 2009 года.

Президент сообщил, что 17 декабря в 23.00 был осуществлен первый платеж в размере 800 млн. дол., в ближайшее время будет аккумулировано еще около 200 млн. дол. Таким образом, сказал он, «один миллиард долларов будет направлен для расчетов по газу, который был закачан как сезонная потребность».