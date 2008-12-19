Тимошенко: целью девальвации гривни было прямое президентское правление

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что главной целью девальвации гривни было введение в государстве прямого президентского правления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Когда страну доводят до дефолта, когда в стране роняют за один день на несколько гривен курс национальной валюты, когда заявляют о том, что все банки подошли к краю и им нечем возвращать валютные кредиты при таком курсе гривни. При этом есть только один политический план – введение президентского правления через введение чрезвычайного состояния», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что не допустит такого развития событий.

«Пока я живу, дышу и где-то там у власти, хоть и у власти я почти в оппозиции нахожусь к ним всем красивым и хорошим, то я хочу сказать, что я не допущу такого развития событий, и я не дам В.ЮЩЕНКО повторить сценарий 1998 года», - заявила она.

«Я считаю, что Президент страны, который сегодня работает на то, чтобы было чем хуже, тем лучше, и зарабатывает на беде, должен уйти в отставку вместе с председателем Нацбанка», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.