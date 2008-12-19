У «Нафтогаза» нет долга за поставленный из России газ

НАК «Нафтогаз Украины» оплатил газ, поставленный из России в сентябре и октябре, поэтому можно категорически утверждать, что на сегодняшний день у компании нет долга за газ перед «Газпромом».

Об этом в интервью УНИАН заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Во-первых, речь сейчас не идет о погашении (долга – УНИАН), поскольку по состоянию на данный момент все, что считалось как задолженность на базе официальных контрактов, уже погашено. Речь идет о текущих платежах за ноябрь и декабрь», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что согласно взаимообязующим документам, оплата за прошедший месяц осуществляется в течение следующего месяца. «То есть мы до конца декабря должны оплатить газ, полученный в ноябре. Соответственно, газ, который будет получен в декабре, должен быть оплачен до конца января 2009 года. Как правило, в сложившихся уже схемах сотрудничества все проплаты производились между 20-м и 30-м числами. Так что сейчас термин "долг" не должен фигурировать. Речь идет о расчетах за текущий месяц в рамках контрактов - это абсолютно приемлемая схема», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что непроведение оплаты за газ, полученный в ноябре и декабре, учитывая такую схему оплаты, не может быть аргументом для отказа российской стороной в подписании контрактов на поставку газа в Украину в 2009 году.

«Я думаю, что мы вырулим на нормальное сотрудничество», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что на данный момент завершены расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре, – перечислено 1 млрд. долл. Сейчас, по ее словам, происходит накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа.