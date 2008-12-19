ПР готова дать деньги на половину совместных с Россией программ

Партия регионов готова взять на себя 50% финансирования совместных программ с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве на заседании политического клуба партии «Единая Россия» на тему: «Россия-Украина: итоги 2008 года. Новые перспективы» заявила народный депутат Украины от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ.

«Мы готовы взять на себя ровно половину бюджета совместных любых программ», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ, добавив, что вчера по этому поводу разговаривала с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Она отметила, что проекты должны реализовываться в гуманитарной, экономической сферах, а также в сфере развития гражданского общества.

Кроме этого, И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что Украина очень пострадала от экономического кризиса, что в скором времени приведет к отставке правительства как неспособного справиться со сложившейся ситуацией.

Она также выразила мнение, что в сегодняшних условиях становится более актуальной идея создания «зернового ОПЕК» в составе России, Украины и Казахстана. Она убеждена, эти три страны могут проводить согласованную политику в отрасли АПК, поскольку производят треть зерна, выращиваемого в мире.

Кроме этого, депутат подчеркнула, что в ближайшее время необходимо законодательно закрепить нейтральный статус Украины. По ее словам, для Партии регионов это самая главная задача. «Для того, чтобы говорить «НАТО – нет», мы должны пока сказать украинской общественности «да» в другой сфере», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ и добавила, что 60% украинцев выступает за нейтралитет страны, но опасается отсутствия гарантий безопасности со стороны мирового сообщества. Она убеждена, что вопрос о нейтральном статусе Украины буде решен, как только его будут гарантировать Совет Безопасности ООН и ряд крупнейших государств.