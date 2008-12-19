Для преодоления кризиса властям Украины необходимо пригласить лучших мировых экспертов и консультантов, считает народный депутат Украины от Партии регионов, президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ передавал подарки детям.

По мнению Р.АХМЕТОВА, «на сегодняшний день Украина должна принимать быстрые и эффективные решения, а для того, чтобы принимать быстрые и эффективные решения, мы должны быть уверены, что они правильные и действительно принесут пользу стране».

Он подчеркнул, что в Украину сегодня «нужно пригласить лучших мировых экспертов и консультантов, лучшие мировые умы, которые помогут нам выработать правильные решения и этого не нужно стесняться». Р.АХМЕТОВ сказал, что пригласить таких специалистов «обязательно должны правительство и Президент».

О правильности выбранного решения, по мнению Р.АХМЕТОВА, можно будет судить по тенденции снижения курса доллара. «Вы пришли в обменный пункт и заплатили за один доллар десять гривен, а завтра будет 8 гривен, послезавтра – 7, потом - 6,5, 6. Это значит – идем правильным путем», - объяснил бизнесмен.

Также он считает, что надо оказывать на власть давление, чтобы она принимала правильные антикризисные решения.

«Надо оказывать такое давление, чтобы мы принимали правильные решения, давление на власть», - сказал Р.АХМЕТОВ. «Я очень хочу, чтобы коалиция принимала те решения, которые выведут страну из кризиса, очень хочу. И что для этого нужно сделать - я бы с удовольствием это сделал», - добавил он.

Р.АХМЕТОВ поделился своей формулой успеха. «Что такое моя формула успеха – это скорость принятия решения с маленьким коэффициентом брака. Кто принимает быстрые решения и ошибается меньше конкурентов, тот самый успешный», - заключил он.

Справка УНИАН. В феврале 2008 года ежегодный рейтинг самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус» возглавил Р.АХМЕТОВ с состоянием 14,62 млрд. долл.