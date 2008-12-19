Кириленко говорит, что это он помешал кремлевскому сценарию

Экс-лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что начало переговоров о создании «коалиции трех» остановило формирование «пророссийской» коалиции БЮТ и Партии регионов.

Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант».

В.КИРИЛЕНКО рассказал, что 9 декабря, предлагая начать переговоры о создании коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина, пытался не допустить создания коалиции БЮТ и Партии регионов, поскольку «она имела бы далеко идущие негативные последствия для суверенитета, безопасности и долгосрочных перспектив Украины».

По его мнению, создание такой коалиции несло «огромные риски для страны, например уничтожение института Президента путем введения процедуры его избрания в Верховной Раде, а это, в свою очередь, - угроза безопасности Украины и государственного суверенитета».

«Я не преувеличиваю. Это импортированный сценарий, целью которого является окончательная дестабилизация ситуации в стране и постоянная борьба за власть. Мы, по сути, остановили этот процесс, когда, условно говоря, за пять минут до подписания соглашения между БЮТ и ПР я выступил с предложением начать переговоры по созданию "коалиции трех", - заявил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, о том, что коалиция БЮТ и ПР была «кремлевским сценарием», свидетельствует «откровенная синхронность заявлений представителей Кремля, БЮТ и ПР». В.КИРИЛЕНКО напомнил, что это повторялось многократно и выражалось, в том числе, в полном отказе премьера продвигать через правительство определенный круг вопросов: по НАТО, дальнейшему пребыванию на территории Украины Черноморского флота, некоторым гуманитарным аспектам – особенно вопрос о Голодоморе как геноциде украинского народа. «Для нас "кремлевский сценарий" – очевидный факт», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Верховной Раде Украины было подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” в поддержку "коалиции трех" собрала 37 голосов (всего во фракции 72 депутата).

После подписания коалиционного соглашения В.КИРИЛЕНКО подав в отставку с должности председателя фракции НУ-НС. Как заявил тогда В.КИРИЛЕНКО, он не может быть руководителем фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”, поскольку представляет на сегодня в ней меньшинство.