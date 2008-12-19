БЮТ наседает на Стельмаха и Ющенко

Фракция БЮТ призывает Верховную Раду немедленно проанализировать деятельность Национального банка Украины по выполнению основных принципов денежно-кредитной политики на 2008 год и причины девальвации национальной валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление фракции БЮТ с парламентской трибуны огласил народный депутат Александр СТЕШЕНКО (БЮТ).

“Верховная Рада Украины обязана всесторонне, на основе Конституции Украины, ее законодательства и международных норм функционирования банковской системы, провести глубокий, детальный анализ и расследование деятельности центрального банка Украины, причин крайнего обесценивания национальной валюты и привлечь к ответственности тех, кто организацией масштабных сделок ставит под угрозу экономическую безопасность Украины.

Именно для этого по инициативе фракции БЮТ создана вчера в этом зале Временная специальная комиссия, которая, в конце концов, прекратит издевательство над национальной денежной единицей”, – сказал А.СТЕШЕНКО.

Фракция БЮТ считает, что на протяжении последних двух месяцев в Украине происходит целенаправленное разрушение национальной валюты нашего государства. “Сегодня доверие населения и субъектов экономики к национальной валюте полностью разрушено. То, что происходит с гривней, - это искусственные процессы, которые не связаны с объективным состоянием экономики Украины и мировым финансово-экономическим кризисом. Главной причиной беспрецедентных темпов падения гривни неэффективная, непрозрачная и лишенная системного подхода деятельность Национального Банка Украины”, - заявил депутат.

По мнению бютовцев, именно Нацбанк Украины под патронатом Президента и еще несколько банков осуществляет методическую, целенаправленную политику по тотальной дискредитации национальной валюты с целью “замаскировать теневые, преступные сделки, которые обеспечивают сверхприбыли для ограниченного круга людей”.

“Заложником этих крупномасштабных спекулятивных операций стал бюджет Украины на 2009 год. Правительство не может составить основной финансовый документ страны, от которого зависят доходы наиболее уязвимых слоев населения, жизнеобеспечение всей экономической системы государства. Денежно-кредитная политика валютного курса ставит под угрозу закупку природного газа, из-за чего Украине грозит энергетический коллапс. В этой связи вся ответственность за возможные необратимые последствия для украинской экономики, за тотальное обнищание украинского народа сегодня легла в соответствии с Конституцией на Президента и Национальный банк”, - заявляет А.СТЕШЕНКО.