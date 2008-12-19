В ЕЦ недовольны режиссерским дебютом Коновалюка

В политической партии “Единый Центр” критикуют народного депутата Валерия КОНОВАЛЮКА за бесплодность работы возглавляемой им Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники с целью установления фактов нарушения законодательства Украины и норм международного права.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на заявление члена президиума “Единого Центра”, народного депутата Украины Василия ПЕТЁВКИ.

«Единственным результатом деятельности ВСК, возглавляемой В.КОНОВАЛЮКОМ, стал его режиссерский дебют в стенах парламента. Однако от просмотра Верховной Радой низкопробных фильмов обороноспособность нашего государства не улучшится», - заявил В.ПЕТЁВКА.

По его словам, если в Верховной Раде создается следственная комиссия, она должна заниматься действительно важными для государства вопросами. Депутат напомнил, что для этого ей выделяются бюджетные средства на командировки депутатов, на сбор информации и на другие расходы. “Вместо этого, эти средства потратили на фильм, напоминающий нарезку из боевиков и любительского видео. Вместо объективных заключений мы услышали лишь голословные обвинения”, - отметил В.ПЕТЁВКА.

«Тратить деньги и время на самоутверждение депутатов, которые выдумывают громкие сенсации и скандалы, нецелесообразно. Особенно в условиях кризиса. Лучше направить их энергию на конкретную работу по повышению обороноспособности страны, в частности, во время рассмотрения бюджета на 2009 год обеспечить финансирование армии на уровне 2% ВВП. Такая работа депутатов была бы намного важнее, чем десяток липовых расследований и сотни любительских кинолент», – отметил представитель “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада заслушала отчет В.КОНОВАЛЮКА о работе ВСК ВР по вопросам законности поставок украинской военной техники и вооружения. Во время отчета в сессионном зале демонстрировали съемку боев между солдатами. По видео нельзя сделать окончательные заключения, солдаты каких государств ведут эти бои.

После заслушивания отчета парламент принял постановление, которым поручил ВСК передать Генеральной прокуратуре все документы для соответствующего реагирования на них.

ВР также приняла к сведению отчет ВСК и направила его Президенту Украины и премьер-министру.

В отчете ВСК отмечается, что грузинская армия была оснащена за счет поставок из Украины огромным количеством именно наступательного оружия, которое было использовано во время нападения на Южную Осетию. В отдельных случаях в Грузию поставлялись самые современные образцы вооружений, которыми оснащена украинская армия, причем они снимались с боевого дежурства, утверждается в отчете комиссии. Кроме того, ВСК настаивает, что по указанию Президента Украины от 3 октября 2005 года была осуществлена поставка зенитно-ракетного дивизиона «Бук-М1».

Представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны, СБУ, а также наивысшие должностные лица Грузии неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.