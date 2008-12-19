Ахметову понадобился третий калькулятор

Народный депутат Украины от Партии регионов, президент футбольного клуба “Шахтер” Ринат АХМЕТОВ не знает, есть или нет коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ передавал подарки детям.

«Я еще до конца не разобрался, есть коалиция или ее нет», - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его словам, «все говорят, что коалиция есть, я считаю голоса – вроде бы ее нет». «Я пошел, купил калькулятор – вроде бы я не вижу этих голосов. Пошел, другой купил – опять не вижу. Может, третий куплю, и появятся», - иронично заключил Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. При этом поддержать подписание коалиционного соглашения согласились лишь 37 из 72 депутатов от фракции НУ-НС. Соответственно, формально в коалицию вошли 213 депутатов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что настоящей коалиции в парламенте нет. «Коалиция может существовать только тогда, когда есть 226 и больше», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. По его словам, сегодня «этого нет».