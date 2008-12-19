Гриценко: 16 наших вертолетов летают непонятно где

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) считает, что нет оснований для отставки Юрия ЕХАНУРОВА с должности министра обороны Украины из-за поставок оружия в Грузию, однако есть другие недостатки, за которые его можно отправлять в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании парламента.

«Нет никаких оснований снимать за это (речь идет о поставках в Грузию украинского оружия и военной техники – УНИАН) Ю.ЕХАНУРОВА, но есть за что снимать, за другое», – сказал депутат.

А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что 17 декабря на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны речь шла о необходимости создания в парламенте Временной следственной комиссии, которая разобралась бы в той ситуации, что «16 наших вертолетов сейчас не в составе Сухопутных войск, а летают непонятно где и непонятно какие задания выполняют».

«Вот за это можно снимать», - отметил председатель Комитета.

Также А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что в вопросе о поставках в Грузию украинской военной техники «преступления нет, можно говорить об ответственности».

По его словам, одно время он убеждал Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, что не нужно продавать Грузии ракетный комплекс «Бук-М1», учитывая вопрос боеспособности и возможность осложнения отношений с Россией.

«Я это не поддерживал (продажу вооружения), но Президент Украины имеет право принять это решение, и он несет за это ответственность», – сказал депутат.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что в данном случае не было никакого нарушения законодательства. «Ни одного закона, ни одного международного договора Украина не нарушала, поставляя оружие в Грузию», - подчеркнул он.

Также председатель Комитета ВР опроверг слова коллеги Валерия КОНОВАЛЮКА (фракция Партии регионов), который отчитывался сегодня о работе временной следственной комиссии ВР по вопросам выяснения обстоятельств и установления фактов поставки в Грузию украинской военной техники с нарушением законодательства Украины и норм международного права.

По словам А.ГРИЦЕНКО, не соответствуют действительности заявления В.КОНОВАЛЮКА о том, что украинские военнослужащие принимали участие в боевых действиях в Грузии.

«Это ложь. Это неправда», - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что 15 украинских военнослужащих проходили плановую подготовку в центре горной подготовки в Грузии согласно плану, утвержденному еще год назад, но как только «началась война, их сразу вывели».

Также А.ГРИЦЕНКО отметил, что ВСК не предоставила никаких подтверждений информации о возможном участии гражданских украинцев в войне в Грузии.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от Компартии Игорь АЛЕКСЕЕВ заявил, что фракция КПУ предлагает сегодня поставить на голосование в парламенте вопрос о выражении недоверия министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ.

Ранее председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки в Грузию украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права Валерий КОНОВАЛЮК (Партия регионов) заявлял, что комиссия выявила факты поставок в Грузию украинского оружия с военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе в августе.

Между тем, представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны, СБУ, а также наивысшие должностные лица Грузии неоднократно опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.