Тимошенко: Янукович потребует от Ющенко визировать указы у астролога ПР

Позиция премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, который считает, что указы Президента Украины не являются правомочными без подписи профильного министра и председателя Кабинета Министров, не просто разрушает сферу полномочий Президента, а создает угрозу национальной безопасности, заявляет лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по ее словам, «в целом, такая политика характеризует „добрые намерения” Партии регионов и ее лидера в ближайшей перспективе. На наших глазах происходит сознательное разрушение института президентства, дискредитация самой должности главы государства. Если сегодня эту тенденцию не остановить, то не исключено, что ЯНУКОВИЧ через два-три дня будет требовать у Президента предварительно визировать свои указы в Енакиевском горсовете, у личного астролога Партии регионов или у помощника Тараса ЧОРНОВИЛА».

«Мы – оппозиционные силы, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, - никогда не допустим, чтобы шоу с президентскими указами, организованное премьер-министром, стало разминкой перед полным правовым нигилизмом и внедрением абсолютного пренебрежения законами со стороны «вчерашних». Мы видим, что под маской контрассигнации сегодня к власти приходит контрреволюция – издеваются не только над президентской должностью, а над всеми людьми, которые два года тому назад поверили, что могут жить в нормальной стране».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра Кабинета Министров – руководитель правового управления Кабмина Александр ЛАВРИНОВИЧ 21 сентября сообщил, что семь указов Президента Украины возвращены в президентскую канцелярию из-за нарушения конституционной процедуры их обнародования.

В сопроводительном письме к возвращенным указам секретариат Кабмина отметил, что официальному обнародованию актов главы государства должна была предшествовать процедура их контрассигнации. Однако упомянутые указы поступили на скрепление подписью премьер-министра официально обнародованные, что нивелирует процедуру их контрассигнации (Контрассигнация – скрепление актов главы государства подписями премьер-министра, а также министра, ответственного за указ и его выполнение, которое предшествует официальному обнародованию документа).

В то же время министр юстиции Роман ЗВАРИЧ отметил, что право возвращать указы Президента Украины в связи с нарушением несуществующей „конституционной процедуры их обнародования” не предоставлены ни одному должностному лицу.

22 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что указы главы государства вступают после подписания и опубликования. «Президент подписывает указ, что я и делаю, а дальше премьер-министр в определенных случаях скрепляет его своей подписью. Я делаю свою работу и принимаю решение, остальное – это техническая бюрократическая процедура. Я думаю, что в правительстве достаточно людей, которые должны обеспечивать выполнение этой процедуры, а не делать национальное шоу вокруг этого”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

25 сентября премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ отметил, что выполнять указы Президента Украины, под которыми не стоят подписи министра-исполнителя и премьер-министра, невозможно.