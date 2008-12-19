Луценко надеется, что людей, ограбивших дом, где он живет, поймают

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает банкиров и бизнесменов устанавливать на входах в учреждения и жилые дома камеры видеонаблюдения, чтобы свести к минимуму правонарушения в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов после возложения цветов к Мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел.

«В банковские учреждения у меня даже не просьба, а требование – ставить на входах видеокамеры. Они, к сожалению, от этого постоянно отказываются, и сегодня несут из-за этого достаточно серьезные наказания в виде финансовых потерь (имеются в виду случаи ограблений банковских учреждений – УНИАН)», - сказал он.

«Аналогичная просьба ко всем бизнесменам и богатым людям, которые могут позволить себе видеонаблюдение. Оно поможет и им, и соседям”, – добавил министр. Как пример он привел дом, в котором сам живет: «У меня на подъезде установлено видеонаблюдение, и когда в доме произошло достаточно серьезное ограбление, именно благодаря этой видеокамере мы знаем теперь лицо грабителей, и они находятся в розыске. Думаю, что их поймают».

«На милицию надо рассчитывать, но, с другой стороны, не забывать об ответственности (за собственную безопасность) каждого гражданина», – резюмировал Ю.ЛУЦЕНКО.