Ахметов говорит, что мы должны страдать
2009 год должен быть годом прорыва?
Президент футбольного клуба “Шахтер”, народный депутат Украины от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ убежден, что следующий 2009 год должен быть годом прорыва в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ передавал подарки детям.
Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что “кризис – это все таки пессимизм. Я не хочу даже эту тему трогать, я убежден в том, что из всех сложных ситуаций мы должны находить возможности выходить сильнее. И это главное”. Он поделился своими подходами к решению различных проблем: “У меня подход – никогда не принимать решение, когда слишком хорошо и когда слишком плохо, потому что оно будет не верным. Тут нужно взвешенное решение, когда посередине – оно будет самым правильным".
Р.АХМЕТОВ еще раз акцентировал, что “только переживания нас делают сильными, потому что если не будет переживаний, мы будем всем довольны, а так не может быть. Мы должны страдать, и, пройдя через это, становиться сильнее”.
В заключение он отметил: “Несмотря на все сложности, Бог дает испытания сильным. Мы обязаны найти в себе возможности, и следующий год сделать годом прорыва, мы должны преодолеть все препятствия, которые будут стоять на нашем пути”.