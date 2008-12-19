Лугар не обвинял Украину в воровстве газа

Сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената США по международным делам Ричард ЛУГАР заявляет, что не говорил, что Украина ворует российский газ, а такая информация появилась из-за неправильного перевода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Р.ЛУГАР подчеркнул, что СМИ написали его слова о том, что Украина ворует российский газ, но речь шла о прошлом, а не о настоящем. «Дело в том, что в недавно опубликованном отчете, который, собственно, я цитировал, неправильно было использовано грамматическое время. Вместо прошедшего было употреблено настоящее время, что и привело к недоразумению», - сказал Р.ЛУГАР. Кроме этого, он подчеркнул, что ничего не говорил о планах Украины в этом вопросе.

В то же время сенатор добавил, что от ситуации, которая сложилась в конце 2005 – начале 2006 годов, когда действительно были перебои с поставками российского газа, пострадали жители не только Украины, но и население Польши и Германии. По его словам, тогда гораздо предпочтительней было бы провести более мирные и спокойные переговоры.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в прямом эфире радио «Эхо Москвы» сенатор Р.ЛУГАР заявил, что нужно усилить переговоры для решения вопроса с неплатежами Украины за российский газ. «Очень важно, чтобы каждый из нас, включая США, постарался найти мирное решение этой проблемы. Украина крадёт газ, немцы и поляки страдают от этого, получается ужасная ситуация. Это нехорошая дипломатия – поощрять такие вещи», - сказал Р.ЛУГАР.