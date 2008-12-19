Президент футбольного клуба “Шахтер”, народный депутат Украины от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ заявляет, что не хочет быть Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, в школе, в которой он учился, где в день Святого Николая вместе с российским композитором Игорем КРУТЫМ передавал подарки детям.

В ответ на пожелание своего бывшего учителя труда и физкультуры Виктора ГОНЧАРОВА: “Следующий год, Ринат, я желаю, чтобы ты был Президентом не футбольного клуба “Шахтер”, а Украины”, Р.АХМЕТОВ категорично заявил: "Нет".