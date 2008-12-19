Балога: Тимошенко прозевала момент

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА убежден, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стала серьезным препятствием на пути преодоления экономического кризиса.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По его мнению, в основе попыток Ю.ТИМОШЕНКО во что бы то ни стало сбросить с себя ответственность за кризисное состояние отечественной экономики, в том числе и в финансовой сфере, лежат последствия непрофессиональных действий экономического блока правительства.

По убеждению В.БАЛОГИ, именно Кабинет министров под руководством Ю.ТИМОШЕНКО виноват в том, что мировой экономический кризис настолько пагубно отразился на украинской экономике. Он напомнил, что премьер неоднократно успокаивала общество относительно того, что угрожающие процессы на мировых рынках не будут иметь никаких серьезных последствий для Украины. «Следовательно, правительство прозевало момент, когда можно было применить превентивные антикризисные меры», - считает В.БАЛОГА.

«Сейчас, когда кризис охватил почти все отрасли, зацепил каждого украинца, Ю.ТИМОШЕНКО хочет избежать ответственности за вред, причиненный стране ее бездарными действиями. Именно для этого она применяет проверенные приемы: манипулирование общественным мнением, подмену понятий, подтасовку фактов, очевидную неправду. Но весь этот набор уже не производит ни малейшего впечатления на людей, которые хорошо понимают, что именно правительство ответственно за экономическое положение в государстве», - сказал глава Секретариата Президента.

Он также считает, что только из-за популистских действий Ю.ТИМОШЕНКО в стране раскручен маховик инфляции, которая «съела» значительную часть доходов граждан. Только из-за чрезмерного увлечения премьера политикой в ущерб экономике страна за две недели до Нового года не имеет бюджета, а Кабинет министров даже не понимает макроэкономических показателей. Между тем, вместо предметной работы над приоритетными экономическими задачами в условиях кризиса, Ю.ТИМОШЕНКО снова прибегла к популистским политическим лозунгам.

«Сейчас премьер и возглавляемая ею политическая сила в Верховной Раде хочет разыграть фактор Национального банка для захвата новых властных позиций. Не исключено, что фракция БЮТ будет блокировать работу парламента, чтобы добиться увольнения председателя НБУ. Однако истинной целью таких действий является вовсе не наведение порядка в финансовой сфере, а получение дополнительных дивидендов для «бело-сердечных». Поэтому общество должно понимать, что попытки БЮТ под предводительством Ю.ТИМОШЕНКО углубить политический кризис являются препятствием на пути преодоления кризиса экономического», - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, Президент будет принимать решение о дальнейшем пребывании Владимира СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ без какого-либо внешнего давления. Этот вопрос не должен стать деструктивным фактором, мешающим нормализации экономической ситуации, добавил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата также обратил внимание на то, что одним из очевидных свидетельств непрофессиональных действий Кабинета министров является отсутствие соглашения о поставках российского газа. Ю.ТИМОШЕНКО несколько месяцев назад убеждала, что газовый контракт с Россией вот-вот будет подписан. «В итоге, договора как не было, так и нет, а премьер в очередной раз ищет виновных в собственных просчетах. Президент неоднократно отмечал, что правительство должно подготовить понятную и прозрачную схему газовых поставок. Ее отсутствие до сих пор указывает на то, что Ю.ТИМОШЕНКО конструирует такую комбинацию, которая принесет ей личную выгоду. Очевидно, дает о себе знать ее опыт руководства «Едиными энергетическими системами», - считает В.БАЛОГА.