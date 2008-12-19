Ющенко говорит, что Янукович - как боксер, демонстрирует халат и одеколон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет “политической бравадой” намерение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вывести украинцев на акции протеста, если правительство на протяжении 100 дней не справится с кризисом.

Об этом он заявил в интервью газетам “Україна молода”, “День” и “Факты”.

“Институты политических партий придуманы для того, чтобы через политический диалог демонтировать возникающие кризисы. Партии существуют как способ гармонизации общественной и властной позиции, и их задача – не создавать кризисы, а решать их. А заявления такого типа – это политическая бравада, разминка перед боем. Знаете, как боксеры перед выходом на ринг демонстрируют, какой у кого халат, какая обслуга, как там их одеколоном брызгают и массажируют... Думаю, это именно тот вариант”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Если власть за сто дней не наведет порядок в стране, то через сто дней мы поднимем всю страну».