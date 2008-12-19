Ющенко говорит, что Янукович - как боксер, демонстрирует халат и одеколон
Президент думает, что это разминка
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет “политической бравадой” намерение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА вывести украинцев на акции протеста, если правительство на протяжении 100 дней не справится с кризисом.
Об этом он заявил в интервью газетам “Україна молода”, “День” и “Факты”.
“Институты политических партий придуманы для того, чтобы через политический диалог демонтировать возникающие кризисы. Партии существуют как способ гармонизации общественной и властной позиции, и их задача – не создавать кризисы, а решать их. А заявления такого типа – это политическая бравада, разминка перед боем. Знаете, как боксеры перед выходом на ринг демонстрируют, какой у кого халат, какая обслуга, как там их одеколоном брызгают и массажируют... Думаю, это именно тот вариант”, – сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Если власть за сто дней не наведет порядок в стране, то через сто дней мы поднимем всю страну».