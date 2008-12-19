Черновецкий: справа от меня будет сидеть Дед Мороз, слева - Снегурочка

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид Черновецкий заявил о том, что по утрам после приема холодного душа садиться писать мемуары, пишет утреннее издание 15 минут.

Как пишет газета, Черновецкий признался, что продолжает писать мемуары. По его словам, вдохновение приходит по утрам.

"Я встаю в 6 утра, принимаю холодный душ, мне не нужна горячая вода, и сажусь писать. Никто за меня не пишет. Как пишу я, не пишет никто. Бумага просто горит под моим пером", рассказал Черновецкий.

Кроме того, Черновецкий уже определился, как будет праздновать Новый год. По словам мэра, праздник он встретит в кругу семьи с традиционными новогодними персонажами.

"По правую руку от меня будет сидеть Дед Мороз, а по левую - Снегурочка. Я их обожаю, как и мои дети. Они в него верят" заявил мэр.

"Я люблю представлять себе разные картинки из будущего: про себя, про детей, про киевлян. А еще я знаю, что ждет столицу в следующем году. В Киевсовете будет жесткая борьба. Пока я при власти, моя персона всегда будет вызывать у одних людей горячую любовь, а у других ненависть и зависть", добавил Черновецкий.

Напомним, в мае этого года, перед проведением внеочередных выборов градоначальника Киева, мэр столицы Леонид Черновецкий написал и издал книгу Исповедь мэра.

Корреспондент