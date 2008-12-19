В России хвастают, что заблокировали резолюцию ООН по Голодомору

России удалось заблокировать попытки Украины добиться рассмотрения и принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Виталий ЧУРКИН на пресс-конференции 18 декабря.

"Я могу сказать: эта кампания закончилась, и закончилась ничем. Мы смогли заблокировать их усилия внести этот вопрос в повестку дня предыдущей 62-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, мы заблокировали те же попытки на 63-й сессии. Они осознали, что им не хватает голосов по любой резолюции по этому вопросу", - сказал В.ЧУРКИН.

Он также добавил, что, отчаявшись добиться принятия резолюции Генеральной ассамблеи, делегация Украины решила лишь распространить декларацию по этому вопросу, однако и ее согласилось подписать незначительно меньшинство членов ООН.

"По моим последним данным, там всего 32 подписи, включая Украину (из 192 членов ООН)", - сказал российский постпред, отметив, что эта декларация может быть распространена в ближайшие дни.

"У нас было трудное дипломатическое противостояние с украинскими соседями, хотя мне очень неприятно говорить о противостоянии в отношении Украины. Мы воспринимали голод в СССР в 1930-х годах как общую трагедию многих народов, живших в Советском Союзе... Но украинское правительство объявило его (голод 1930-х годов) геноцидом украинского народа и политизирует этот вопрос. Мы воспринимаем это как попытку внести недоверие и враждебность в наши отношения, поссорить народы Украины и России", - подчеркнул В.ЧУРКИН.

Он сообщил, что российские дипломаты провели серьезную работу с коллегами из других стран, разъяснив все исторические детали, и это дало результаты: позиция России была поддержана подавляющим большинством стран.

"Мы предотвратили возникновение раздражителя для отношений России и Украины на долгосрочную перспективу. И надеюсь, что это поможет материализовать недавние заявления Киева о заинтересованности развивать отношения (с Москвой)", - добавил российский постпред в ООН.

Обсуждение этого вопроса, по мнению В.ЧУРКИНА, опровергло утверждения ряда американских политиков об изоляции России, которые появились после событий на Кавказе в августе этого года.

"Это было проверкой. Это интересная иллюстрация той самой так называемой "изоляции", когда счет 160:30 в нашу пользу или около того", - сказал представитель РФ.

Как известно, Россия считает голод в Советском Союзе в 1930-е годы общей трагедией в истории народов СССР, поскольку голод охватил тогда не только Украину, но и другие районы СССР, в частности, юг Беларуси, Поволжье, Центрально-Черноземную область, казачьи области Дона и Кубани, Северный Кавказ, где голод начался еще в 1931 году, а также Северный Казахстан, Южный Урал и Западную Сибирь.

Однако в позиции России игнорируется тот факт, что в Украине, в отличие от большинства упомянутых регионов СССР, в 1932 году был собран богатый урожай, который насильно изымался у крестьян представителями советской власти. Таким способом коммунистический режим пытался ускорить коллективизацию украинских крестьян. Те, кто не желал вступать в колхоз и сопротивлялся изъятию урожая, подвергались жестоким репрессиям.