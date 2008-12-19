Дважды на одни и те же грабли: у украинской власти дежа вю, пишет еженедельник «Власть денег».

Несмотря на новую расстановку сил в политике, власть руководит страной в ручном режиме — так же, как это было во время кризиса в начале 90-х годов.

Эксперты говорят, владельцы предприятий, которые получают государственную поддержку, теряют стимул бороться за выживание, так как это выживание им гарантирует государство. И чем больше государство будет субсидировать неэффективные производства, тем неєффективнее они будут.

По данным Госкомстата, в ноябре производство в Украине сократилось на 28%. В прошлом году международные эксперты признали налоговую систему Украины одной из самых несовершенных.

ICTV