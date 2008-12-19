Нацбанк отреагировал на заявление Тимошенко

В Нацбанке поражены "цинизмом премьера". Как передает 5 канал, НБУ распространил заявление с реакцией на брифинг Юлии Тимошенко. Главная финансовая институция, которую госпожа Тимошенко обвинила в махинациях и обрушении гривни, подчеркивает опасность политики Кабинета министров.

Действия правительства НБУ называет бездарными и таким, которые могут привести к внутреннему дефолту уже в этом месяце. Мол, Кабмин растратил деньги, накопленные предшественниками для удовлетворения популистких обещаний и уже не имеет средств для выплат бюджетникам. Нацбанк также напоминает Юлии Тимошенко о моральной и криминальной ответственности за ее действия.