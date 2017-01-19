Комитет по вопросам нацбезопасности хочет исключить из своего состава еще двух нардепов
Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук говорит, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны также может рекомендовать парламенту исключить из состава комитета народных депутатов Украины Вячеслава Богуслаева (группа «Воля народа») и Сергея Лёвочкина (фракция «Оппозиционный блок»).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тетерук сообщил на брифинге.
Он подчеркнул, что некоторые упреки, что якобы комитет преследует народного депутата Украины Надежду Савченко, не соответствуют действительности.
Читайте также"Правильное решение": Ляшко прокомментировал инициативу исключить Савченко из комитета по нацбезопасности
По его словам, вчера комитет также обсудил вопрос о возможности исключения из своих рядов Богуслаева и Лёвочкина. Он подчеркнул, что этот вопрос планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний комитета.
Он подчеркнул, что народный депутат Богуслаев во время работы этого парламента ни разу не был на заседании комитета, а «господин Лёвочкин был всего несколько раз».
Тетерук подчеркнул, что «все народные депутаты, которые выступают за то, чтобы вести прямые переговоры с террористами, чтобы устранить Россию, как страну-агрессора, от ответственности за военные действия, все эти народные депутаты будут иметь надлежащую оценку и немедленное действие нашего комитета».
Как известно, Тетерук является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.
Как сообщал УНИАН, 18 января стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.