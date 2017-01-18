Савченко заявляет об отсутствии законных оснований для ее исключения из комитета ВР по нацбезопасности

Как передает корреспондент УНИАН, Савченко сказала журналистам, что получила письмо от Регламентного комитета ВР, в котором говорится об отсутствии законодательных норм для исключения рядового члена из состава парламентского комитета, но выписаны соответствующие нормы для председателя комитета, секретаря и заместителя.

«Поэтому сегодняшнее решение Комитета по нацбезопасности и обороны не является законным», - сказала Савченко.

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По ее словам, результаты голосования можно будет увидеть, когда соответствующий проект постановления будет вынесен на рассмотрение народных депутатов в сессионный зал.

Как ранее сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.