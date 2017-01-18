Комитет ВР по нацбезопасности будет инициировать исключение из своих рядов "прогульщика" Левочкина

17:37, 18 января 2017
Политика
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны намерен инициировать вопрос об исключении из своих рядов народного депутата Сергея Левочкина.

Левочкина обвиняют в прогулах заседаний комитета / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения заседания заявил председатель этого комитета Сергей Пашинский.

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"Мы завтра будем регистрировать постановление об исключении господина Левочкина... Среди других претензий есть чисто техническое – господин Левочкин за два года был только, по-моему, один раз на комитете. Нам не надо таких членов комитета", – сказал Пашинский.

Как ранее сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.

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Теги: #Рада#нацбезопасность#Левочкин