Комитет ВР по нацбезопасности будет инициировать исключение из своих рядов "прогульщика" Левочкина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения заседания заявил председатель этого комитета Сергей Пашинский.

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"Мы завтра будем регистрировать постановление об исключении господина Левочкина... Среди других претензий есть чисто техническое – господин Левочкин за два года был только, по-моему, один раз на комитете. Нам не надо таких членов комитета", – сказал Пашинский.

Как ранее сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.