Комитет ВР по нацбезопасности будет инициировать исключение из своих рядов "прогульщика" Левочкина
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны намерен инициировать вопрос об исключении из своих рядов народного депутата Сергея Левочкина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения заседания заявил председатель этого комитета Сергей Пашинский.
Читайте такжеЛевочкин об обвинении в разгоне студентов на Майдане: вина за избиение людей лежит на Захарченко
"Мы завтра будем регистрировать постановление об исключении господина Левочкина... Среди других претензий есть чисто техническое – господин Левочкин за два года был только, по-моему, один раз на комитете. Нам не надо таких членов комитета", – сказал Пашинский.
Как ранее сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении народного депутата Надежды Савченко из этого комитета.