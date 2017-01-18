НАПК возобновило интерес к декларации Лещенко (документ)

Об этом НАПК сообщил в своем запросе в Центр противодействия коррупции, который в конце 2015 года привлекал Сергея Лещенко до подготовки и преподавания антикоррупционного курса для студентов Киево-Могилянской Академии.

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“В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции осуществляется мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов и других ограничений в деятельности народного депутата Украины Лещенко Сергея Анатольевича, в частности, относительно соблюдения им ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности”, – говорится в запросе НАПК.

Агентство обратилось к общественной организации относительно контракта с Лещенко, по которому он получил 9 тысяч гривен за свои лекции в Могилянке.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол о превышении максимального размера подарка, полученного Лещенко как народным депутатом.

Речь идет о так называемой «скидке», которую он получил в процессе приобретения квартиры в центре Киева в размере 1,8 млн грн.

В случае, если суд признает Лещенко виновным в административном правонарушении, он должен будет уплатить штраф 3,4 тыс. грн и вернуть подарок.