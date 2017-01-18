Рада сегодня рассмотрит законопроекты о предотвращении коррупции и заботе о бездомных (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Верховная Рада рассмотрит два законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс и государственный бюджет на 2017 год, касающихся финансирования профессионально-технического образования, с предложениями президента.

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Сегодня также будут рассматриваться вопросы, касающиеся предоставления убежища бездомным лицам, вопрос о создании молодежных центров, а также ряд проектов постановлений относительно рекомендаций парламентских слушаний.

Среди прочего, депутаты рассмотрят некоторые изменения в Регламент Верховной Рады, в частности, относительно подготовки законопроектов.

Также сегодня парламент рассмотрит изменения к закону о предотвращении коррупции относительно уточнения круга лиц, на которых не распространяется ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.