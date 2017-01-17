Лихтенштейн пообещал безвизовый режим для украинцев сразу после аналогичного решения ЕС
Лихтенштейн введет безвизовый режим для граждан Украины сразу после аналогичного решения Европейского Союза.
Об этом наследный принц Алоиз Лихтенштейнской заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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Президент Украины впервые в истории двусторонних отношений встретился с наследным принцем Лихтенштейна.
«Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений», - подчеркнул президент.
Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.
Также глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4 энергоблоком ЧАЭС, а также в поддержке реформ в Украине.
Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.
Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, присоединившихся к одноименной соглашению, подписанному в городе Шенген (Люксембург) в 1985 году.
При этом Шенгенская зона официально включает и четыре страны, не входящие в ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, а также де-факто включает еще три европейских микро-государства: Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые также не являются членами ЕС. Кроме того, со стороны еще одной страны, Андорры, отсутствует внутренний пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.