Лихтенштейн пообещал безвизовый режим для украинцев сразу после аналогичного решения ЕС

Об этом наследный принц Алоиз Лихтенштейнской заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Давосе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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Президент Украины впервые в истории двусторонних отношений встретился с наследным принцем Лихтенштейна.

«Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений», - подчеркнул президент.

Порошенко поблагодарил за принципиальную позицию Лихтенштейна в реагировании на нарушения Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС, поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.

Также глава Украинского государства отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4 энергоблоком ЧАЭС, а также в поддержке реформ в Украине.

Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ЕС решили, что решение о безвизовом режиме для Украины может вступить в силу только вместе с новым механизмом временного прекращения таких безвизовых режимов для любой страны мира, в отношении которых действуют такие режимы.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

На сайте Европарламента ориентированной датой рассмотрения безвиза для Украины было указано 3 апреля 2017 года, потом эту дату убрали.

Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, присоединившихся к одноименной соглашению, подписанному в городе Шенген (Люксембург) в 1985 году.

При этом Шенгенская зона официально включает и четыре страны, не входящие в ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, а также де-факто включает еще три европейских микро-государства: Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые также не являются членами ЕС. Кроме того, со стороны еще одной страны, Андорры, отсутствует внутренний пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.