Семенюк уверена, что на нее закона нет

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет, что в действующем украинском законодательстве на сегодняшний день отсутствует положение, руководствуясь которым можно законно снять председателя ФГИУ, а сама она никогда не напишет заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, так сегодня на пресс-конференции в Харькове В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО прокомментировала слова некоторых политиков о необходимости освобождения ее от должности председателя ФГИУ.

По ее словам, законодательная норма, согласно которой можно уволить председателя Фонда госимущества, в законодательной базе 2004 года не была прописана.

«Нет закона относительно моего увольнения, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Пусть сначала примут закон, потом данный закон подпишет Президент, а затем уже увольнять».

Как отметила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, возможным является увольнения председателя ФГИУ по собственному желанию, но она такого заявления писать не будет. «Моего заявления никогда не будет!», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в начале этого года Кабмин предлагал Верховной Раде назначить председателем ФГИУ депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА. Однако в начале июня фракция БЮТ заменила его кандидатуру кандидатурой Андрея КОЖЕМЯКИНА.

Вместе с тем 11 декабря в ВР были зарегистрированы проекты постановлений Кабмина о назначении А.ПОРТНОВА председателем Фонда госимущества и освобождении от этой должности В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, которая возглавляет ФГИУ с апреля 2005 года.