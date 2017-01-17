Лавров забыл текст "Будапештского меморандума" и затянул старую песню про "переворот в Украине"

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН, где записано в Минских соглашениях и в Будапештском меморандуме о необходимости отправки людей решать военные вопросы на Донбасс, а также «в защиту русскоязычных» на Донбассе и в Крыму, о чем заявлял президент РФ Владимир Путин.

"Будапештский меморандум содержит одно единственное юридическое обязательство России, США и Великобритании - оно заключается в том, что к Украине, которая освободилась от ядерного оружия, не будет применена сила с использованием ядерного оружия. Это единственное юридическое обязательство 1994 года, закреплённое в Будапештском протоколе", - сказал Лавров.

Он добавил, что в этом документе есть политические обязательства, которые заключаются в том, что "все мы должны уважать суверенитет, территориальную целостность Украинского государства».

"Все это абсолютно соответствует нашей позиции. Единственное, чего нет в Будапештском протоколе, - это обязательство России или кого-то ещё соглашаться с результатами антиконституционного вооружённого переворота", - сказал Лавров.

По его словам, "авторы" переворота провозгласили борьбу с "русским языком и русскими в Крыму".

Лавров, в частности, сослался на слова лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, который якобы заявлял о необходимости «изгнать или уничтожить русских из Крыма».

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"С такими изменениями, под руководством подобного рода деятелями (Ярош никогда не занимал государственные руководящие должности в Украине - УНИАН) никто не обязался соглашаться", - сказал он.

"Пойдя на подрыв договорённостей от 20 февраля 2014 года, будучи не в состоянии обеспечить обязательств по формированию правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства", - заявил Лавров.

Отметим, что страны-подписанты Будапештского меморандума, среди которых была и Россия, кроме неприменения ядерного оружия, обязались «уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины» и «воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и обязались – ред.) что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций».