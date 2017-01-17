Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе
10:24, 17 января 2017Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию, где примет участие в 47-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
Охранник прогуливается за пределами конгресс-центра ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. 2017 год / / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и прениях "Новый договор для Европы".
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В ходе работы форума Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.
Как сообщал УНИАН, 17 января в швейцарском Давосе открывается 47-й по счету Всемирный экономический форум.
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