Боремся – поборем!

С приближением дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа по всему миру растет «трампофобия». Кажущийся эксцентричным и непредсказуемым, новый хозяин Белого дома внушает многим неуверенность и опасения. Без сомнения, смена правящей команды в самой сильной стране мира внесёт изменения в международную повестку. В Москве продолжают ликовать первому «пророссийскому» американскому президенту.

Целая команда экспертов–футурологов из России еще несколько месяцев назад прогнозировала победу Хилари Клинтон, а теперь рисует радужные картины будущих цветущих и пахнущих отношений Москвы и Вашингтона. Самые смелые предполагают чуть ли не разделение мира на зоны влияния и возвращение под контроль Кремля «исконно русских» земель на постсоветском пространстве, в том числе и Украины.

Целая команда экспертов–футурологов из России еще несколько месяцев назад прогнозировала победу Хилари Клинтон, а теперь рисует радужные картины будущих цветущих и пахнущих отношений Москвы и Вашингтона

Появилась масса публикаций уважаемых и не очень людей с тезисом, что вот-вот еще немного и Путин с Трампом договорятся обо всем на свете. Конечно же, сольют Украину путинскому режиму, а на обсуждение судьбы нашей страны нас - ее представителей – не позовут, так как мы, якобы, «объект», а не «субъект» международной политики. Причём это подается как чуть ли не свершившийся факт, и российские госканалы размышляют, как будет здорово, когда Украина лишится поддержки США. Дальше русское воображение рисует досрочные президентские и парламентские выборы с приходом к власти в Киеве практически кремлевских наместников. В российском виртуальном пространстве уже пришли к выводу, что Украине лучше всего сдаться. Признать аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, отказаться от мечты – Евросоюза, забыть про НАТО и далее по списку московских хотелок. Кстати, также они думали и три года назад, когда напали на Украину.

Размышления на тему будущего сговора Путина и Трампа логичны, но не отвечают на один маленький вопрос: а что же Россия может предложить США? Точно! Не бомбить Воронеж! Победа Трампа уже омрачена обвинениями в связях с Россией и в помощи русских на выборах. Любое американо-российское соглашение будет рассматриваться в США под лупой, и Трампу придется доказать, что это не «зрада». В заявлениях министров будущей администрации Трампа нет ни единого намёка на то, что они готовы прогибаться под встающую с колен страну православных скреп. Скорее наоборот. Будущие «ключевые портфели», отвечающие за внешнюю политику, говоря Крыме и Донбассе, используют исключительно прямолинейную лексику «российское вторжение», «российская оккупация», «продление санкций», «предоставление Украине летального оружия». Складывается впечатление, что Трамп и его команда просто разыгрывают старую схему про «хорошего и злого полицейского».

Размышления на тему будущего сговора Путина и Трампа логичны, но не отвечают на один маленький вопрос: а что же Россия может предложить США? Точно! Не бомбить Воронеж!

Запад перестанет помогать только в том случае, если сама Украина перестанет бороться за себя. Так уже было. Вспомните, когда захватили Крым, кроме миллиона «обеспокоенностей и осуждений» со стороны западного мира ничего не было сделано. Когда Кремль начало лихорадить «новороссией», реакция могла быть аналогичной. Но все изменилось, когда тысячи украинцев взялись за оружие. Когда стало ясно, что Украина будет воевать, к нам отправились большие транспортные самолеты и корабли с военным снаряжением и оборудованием со всех точек мира. Нам предоставили и продолжают предоставлять военную и финансовую помощь.

Слить можно только что-то жидкое и мягкое. Страну, готовую бороться, слить – или за нее решить ее судьбу – не удастся. И кто бы что ни говорил про усталость общества, украинцы сливаться и сдаваться не намерены. Тем более, кто сказал, что после принятия российских условий станет легче?! После этого райдер требований только увеличится. Финал их известен – уничтожение украинского государства. Если мы не хотим этого, то должны бороться за свою сами страну, не дожидаясь реформаторского пинка «Великого Запада»: его может не последовать.

Роман Цимбалюк, Москва