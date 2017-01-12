Суд все же обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко - адвокат

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, представляющий интересы Мартыненко.

"НАБУ спекулирует общественным мнением, используя сложную для понимания рядовым гражданином юридическую терминологию. Детективам НАБУ точно известно, что фактически и юридически решение суда от 11.01.2017 обязывает их прекратить производство в отношении Мартыненко. Дело в том, что действующее процессуальное законодательство определяет единую форму судебного решения об обязательстве закрытия уголовного производства - именно так, как написано в постановлении Соломенского районного суда ", - цитирует адвоката пресс-служба М.Мартыненко.

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"Поэтому публичные заявления представителей НАБУ являются попыткой «сохранить лицо» после проигранного процесса и продолжением пиара на якобы «деле Мартыненко». На самом деле более чем за год с тех пор, когда в 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, НАБУ не нашло никаких фактов о его причастности к каким-либо нарушениям закона", - подчеркнул представитель экс-депутата.