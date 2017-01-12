НАБУ продолжает расследовать "дело Мартыненко"

Детективы НАБУ продолжают расследовать факты по делу относительно бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

По этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследовать факты получения взятки (неправомерной выгоды) при закупках, осуществленных ГП «НАЭК «Энергоатом». Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство якобы по решению суда, не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что 11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Мартыненко в закрытии указанного производства.

«Вместо этого суд обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения», - добавили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу Мартыненко, заявляли, что Соломенский райсуд обязал НАБУ в течение десяти дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата.

Уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП «НАЭК «Энергоатом» НАБУ зарегистрировало в декабре 2015 года.

Во время расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП «НАЭК «Энергоатом» в размере более 6,4 млн евро за переплату за приобретенное оборудования у чешского акционерного общества «Skoda JS».

22 декабря 2015 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от «Народного фронта» Мартыненко.

Впервые Мартыненко вызвали на допрос в НАБУ 29 декабря 2015 года, однако он не явился в связи с болезнью. 11 января 2016 года он не явился на допрос вторично.