Украинский посол озвучил позицию США в отношении России

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый, передает 112 Украина.

"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", - заявил Чалый.

По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией минских решений. "Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике - увидим", - добавил представитель Украины в Вашингтоне.

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По словам Чалого, новый законопроект относительно нового пакета санкций против Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку. "Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Здесь можно говорить об усилении санкций", - считает он.

Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают достаточно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партий. "Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить количество сенаторов, которые будут его поддерживать", - прокомментировал Чалый.

Посол также отметил, что считает правильной политику санкций, ведь она оказывает давление на Россию. "И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставались в силе", - заявил он.