Президентский год в фото: у Порошенко показали лучшие снимки за 2016

Президент Украины Петр Порошенко показал свой президентский 2016 год в фотографиях, сообщает пресс-служба главы государства.

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«257 лучших и самых интересных фотографий представлены в фотоподборке «2016 год в фотографиях». Некоторые из этих фото ранее не публиковались», - говорится в сообщении.

На фотографиях зафиксированы основные события при участии президента и его жены Марины Порошенко на торжественных и общественных мероприятиях, во время встреч, рабочих поездок и зарубежных визитов.

В частности, уникальные кадры посещения передовой, интересные моменты из кулуаров Давосского форума, Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречи с мировыми лидерами, говорится в сообщении.

В фотогалерее за 2016 год вошли снимки из самых ярких и ожидаемых событий 2016 года – встреча главы государства с освобожденными с РФ украинскими политзаключенными и заложниками, военный парад к 25-й годовщине независимости Украины, а также вручение жилья и наград военным, обзор полигонов и военных учений, представления самолета Ан-132D.

Кроме того, в фотоподборке можно увидеть снимки из зарубежных визитов президента, в частности в Японию, Турцию, Азербайджан, Малайзию, Индонезию, Норвегию, Швецию и тому подобное.

Всего за прошлый год фотографы главы государства Николай Лазаренко, Михаил Палинчак и Михаил Маркив сделали более 216 тыс. кадров.

Подробнее с фотоподборкой «2016 год в фотографиях» можно ознакомиться по ссылке.