Украина призвала ООН усилить давление на Россию (документ)

07:12, 30 декабря 2016
Политика
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Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил генсеку ООН письмо.

Украинское представительство в ООН призвало государства-члены усилить давление на РФ / un.org

В нем он призвал все страны-члены организации усилить давление на Россию как государство-агрессора, передает 112 Украина.

"Репрессии в России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - говорится в тексте письма Ельченко.

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Как сообщал УНИАН, Украина в феврале будет председательствовать в Совбезе ООН.

"В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН", - говорилось в сообщении ООН в Twitter.

Как известно, Украину избрали непостоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций на 2016-2017 годы в октябре 2015, "за" проголосовали 177 стран.

Украинское представительство в ООН призвало все государства-члены усилить давление на агрессора / twitter.com/yelchenkoun

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Теги: #Украина#Россия#ООН#совбез#Ельченко