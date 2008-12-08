На Банковой продолжается встреча Ющенко с представителями НУ-НС

В Секретариате Президента Украины продолжается встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с представителями фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО.

Как сообщалось, сегодня Президент В.ЮЩЕНКО намерен встретиться с лидерами и представителями партий, входящих в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона».