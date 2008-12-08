На Банковой продолжается встреча Ющенко с представителями НУ-НС
13:39, 08 декабря 2008Политика
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Информация от Матвиенко
|Анатолий МАТВИЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО.
Как сообщалось, сегодня Президент В.ЮЩЕНКО намерен встретиться с лидерами и представителями партий, входящих в состав фракции «Наша Украина – Народная самооборона».
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