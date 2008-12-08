Ющенко, Тимошенко и Янукович для России - на одно лицо?

Создание Межведомственной стратегической группы по украинско-российским отношениям имеет своей целью не улучшение отношений с Россией, а создание альтернативы действующему правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал председатель Союза общественных объединений «Свободная Россия», бывший начальник Управления администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Модест КОЛЕРОВ.

«Это решение Виктора ЮЩЕНКО не имеет никакого отношения к отношениям России и Украины, потому что у посла Украины в РФ Константина ГРИЩЕНКО и без этого был статус заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который уже ставил его над правительством и над другими ведомствами, которые работают с Россией», - сказал М.КОЛЕРОВ.

Кроме того, по его мнению, создание межведомственной комиссии имеет своей целью не улучшение отношений с Россией, а создание по одному из ключевых и острейших вопросов внешней политики Украины альтернативы действующему правительству Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оказалось, что прямо подчиненных Президенту министров иностранных дел и обороны недостаточно, чтобы формировать альтернативную повестку дня в отношениях с Россией, поскольку экономический блок оказывается, по мнению Президента Украины, не под достаточным контролем», - сказал М.КОЛЕРОВ.

Эксперт также отметил, что наличие специального представителя Президента Украины по энергетической политике Богдана СОКОЛОВСКОГО, наличие специальных директив В.ЮЩЕНКО по переговорам вокруг газа с Россией нисколько не исправляли эту ситуацию, и следовательно, эта межведомственная комиссия не более чем попытка создания альтернативного правительства для отношений с Россией, которое объединяло бы как политические, так и экономические вопросы.

По его мнению, для самих отношений с РФ это никакой роли играть не будет, так как самый актуальный вопрос в отношениях двух стран - погашение долга за газ, который, несмотря ни на что, не решается.

«По моему глубокому убеждению, улучшить отношения между Украиной и Россией можно не словами, а делами, а на деле украинские политики - будь-то В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО или Виктор ЯНУКОВИЧ - мало чем отличаются друг от друга. Поэтому я не жду улучшения отношений», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО создал Межведомственную стратегическую группу по украинско-российским отношениям. Группа создана с целью обеспечения проведения эффективной единой государственной политики в сфере украинско-российских отношений, учитывая значение этих отношений для обеспечения национальной безопасности Украины.

Согласно указу Президента, Межведомственная стратегическая группа по украинско-российским отношениям должна разработать и подать в месячный срок проекты Основных принципов стратегии решения актуальных вопросов украинско-российских отношений и генеральных директив делегациям Украины на переговоры с Российской Федерацией.

Кроме того, она должна обеспечивать подготовку на постоянной основе предложений относительно мероприятий по нормализации и дальнейшему конструктивному развитию украинско-российских отношений.

В.ЮЩЕНКО своим указом назначил посла Украины в РФ К.ГРИЩЕНКО специальным представителем Украины по развитию отношений с Российской Федерацией. Согласно указу, спецпредставитель ведет по поручению Президента Украины переговоры государственного уровня с российской стороной по всему комплексу украинско-российских отношений, а также вносит по поручению главы государства российской стороне предложения по решению проблемных вопросов украинско-российских отношений.