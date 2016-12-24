Борислав Береза заявил, что не заменяет Савченко в ПАСЕ

Об этом он заявил в комментарии каналу "112 Украина".

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - заявил Береза.

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Ранее сообщалось, что после исключения нардепа Надежды Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

22 декабря парламент отменил внеквотное избрание народного депутата Надежды Савченко в состав делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы.