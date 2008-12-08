Криль вставил свои 5 принципов в будущую коалицию

Народный депутат Украины, лидер партии "Единый центр" Игорь КРИЛЬ предлагает 5 принципов, на которых должна базироваться новая парламентская коалиция. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сначала формируют цели, а затем ищут средства для их достижения. А не наоборот. Поэтому перед созданием новой коалиции ее участники должны четко сказать, для чего они объединяются», - такую позицию выразил лидер "Единого центра" во время программы "Шустер Live" на ТРК "Украина".

Он считает, что, независимо от состава нового большинства, его деятельность должна базироваться на таких 5 основных принципах. Первый принцип: фамилий премьер-министра и членов правительства не должно быть среди кандидатов в президенты Украины. В условиях кризиса премьер-министр должен заниматься исключительно экономикой страны, а не президентскими выборами. Второй: коалиционное соглашение должно быть принято в форме законодательного акта. Это сделает его обязательным для выполнения. Третий: коалиционное соглашение должно быть конкретным планом работы законодательной и исполнительной власти. Отчетность за выполнение пунктов соглашения должна происходить ежемесячно. Четвертый принцип: публичные обязательства относительно моратория на рассмотрение ряда политических вопросов: вопрос языка, НАТО, изменения подчинения центральных органов власти. И пятый - после избрания нового премьер-министра в двухнедельный срок он должен подать на утверждение парламента антикризисную программу действий правительства на 2009 год.

«Если такие принципы будут соблюдены, это станет важным доказательством того, что новая коалиция создается не для передела государственных должностей или собственности, а для решения конкретных социально-экономических проблем, стоящих перед страной. Коалицию, сформированную на таких принципах, готовы поддержать депутаты "Единого центра", - подытожил И.КРИЛЬ.