Регионалы выдвинули требования к коалиционному договору с БЮТ

Народный депутат, член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что ситуация вокруг создания коалиции прояснится не ранее среды-четверга текущей недели.

Такое мнение он выразил в интервью “Газете 24”.

“Во вторник маловероятно какое-то развитие событий. Думаю, все прояснится ближе к среде-четвергу”, - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день не существует такого формата коалиции, который был бы невозможен. «Ничего невозможного нет. У нас одно четкое условие: в коалиционном соглашении не должно быть никакой политики. Чистая экономика», - сказал он. По его словам, Партия регионов сейчас не будет против любой коалиции, которая возьмет на себя ответственность за выход из внутреннего кризиса. «Но если мы уже будем в ней участвовать, значит, мы разделяем ответственность за выход страны из кризиса. Соответственно, будем требовать рычаги влияния», - сказал он.

В то же время, уверен Б.КОЛЕСНИКОВ, все кадровые вопросы, в том числе и избрание спикера, нужно рассматривать после антикризисной программы. «Все остальное – это менеджмент. У нас есть специалисты практически во всех секторах общественной жизни, в промышленности, энергетике, транспорте… Нужно, чтобы вся команда комплексно работала на успех. А так, если, допустим, чей-то министр финансов блокирует действие министра транспорта, который представляет другую часть коалиции, такую коалицию лучше не создавать», - считает народный депутат от Партии регионов.

При этом он опроверг информацию о том, что Партия регионов и БЮТ предварительно поделили должности в Кабмине.

Комментируя отсутствие создания коалиции на прошлой неделе, Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что не может назвать причины этого, поскольку не участвует в консультациях с БЮТ. «Я не вел с БЮТ консультаций. Для того, чтобы снять закрытость с этого процесса, у нас была создана официальная группа по ведению переговоров с БЮТ, ее возглавил Андрей КЛЮЕВ. Да, действительно, консультации велись, но только в четверг они перешли в статус официальных переговоров», - добавил он.