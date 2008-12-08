Ющенко собирает политиков на консультации в Секретариате

Президент Виктор Ющенко намерен в понедельник провести консультации с представителями демократических партий.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в Секретариате Президента.

"На сегодня у Президента запланированы встречи с руководством и представителями демократических партий", - сообщил собеседник.

Как известно, на этой неделе депутаты намерены избрать спикера парламента. Президент поддерживает кандидатуру Ивана Плюща.