Ющенко собирает политиков на консультации в Секретариате
11:18, 08 декабря 2008Политика
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Президент Виктор Ющенко намерен в понедельник провести консультации с представителями демократических партий.
Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в Секретариате Президента.
"На сегодня у Президента запланированы встречи с руководством и представителями демократических партий", - сообщил собеседник.
Как известно, на этой неделе депутаты намерены избрать спикера парламента. Президент поддерживает кандидатуру Ивана Плюща.
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