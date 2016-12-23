Верховная Рада закрылась до следующего года

14:50, 23 декабря 2016
Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто, а в следующий раз народные депутаты соберутся на пленарное заседание во вторник, 17 января, в 10.00.

сегодня состоялось последнее пленарное заседание ВР в 2016 году / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на следующей неделе депутаты будут работать с избирателями, в первые две недели января - в комитетах, комиссиях и фракциях.

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16 января пройдет заседание Согласительного совета, а 17 – 20 января парламент будет работать в пленарном режиме. С 23 по 27 января запланирована работа депутатов с избирателями.

Таким образом, сегодня состоялось последнее пленарное заседание ВР в 2016 году. В конце заседания в сессионном зале парламента было лишь около 20 депутатов.

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Теги: #Рада#парламент#заседание