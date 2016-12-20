В Минфине рассказали, когда представят новое руководства ПриватБанка

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

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«Сегодня вечером или завтра утром мы представим и состав правления, и наблюдательный совет. Это будет профессиональный состав, который будет строить будущее «ПриватБанка», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк «ПриватБанк». Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины. Как подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, «ПриватБанк» продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни.

Поддержку национализации «ПриватБанка» выразили президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также руководство Всемирного банка.