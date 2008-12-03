Эмомали Рахмон будет говорить с Ющенко и Тимошенко

Сегодня начинается государственный визит в Украину Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

4 декабря во время переговоров глав двух государств планируется обсудить, в частности, вопрос о реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Республику Таджикистан в марте текущего года, ход выполнения подписанного во время визита Президента Украины Плана действий Украина-Таджикистан на 2008-2009 годы. Президенты Украины и Таджикистана также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.

Программой государственного визита предусматривается встреча таджикского лидера с премьер-министром Украины.

По итогам переговоров главы Украины и Таджикистана подпишут Совместное заявление, во время визита планируется также подписание ряда двусторонних соглашений, в частности о сотрудничестве в отраслях культуры и искусства, туризма, молодежной политики, образования, физического воспитания и спорта, а также агропромышленного комплекса.

В рамках государственного визита Президент Таджикистана Э.РАХМОН, кроме столицы Украины, планирует посетить Львов и Харьков, где будут обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества. В частности, в Харькове Э.РАХМОН планирует посетить ОАО «Турбоатом», которое является перспективным поставщиком гидротехнического оборудования для ГЭС в Таджикистане.

Визит будет продолжаться до 5 декабря.