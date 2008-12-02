Ющенко думает, что Плющ - маленький тест для ВР

«Если нет возможности сформировать коалицию в парламенте - тогда читаем Конституцию, которая дает ответы на все кризисы. Главнее всего, чтобы мы двигались в соответствии законом», - сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью журналистам после посещения ОАО «Луцкий автомобильный завод ».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по мнению главы государства, проблема, которая сегодня существует в Верховной Раде Украины, - поиск компромисса в условиях, когда уже сформировано правительство, розданы портфели, распределены парламентские комитеты». «Найти поле понимания в такой среде очень тяжело», - отметил глава государства. Он пожелал украинскому парламенту все же найти понимание. В то же время Президент подчеркнул, что оно уже не произойдет на почве распределения должностей. Политикам необходимо говорить о «идеалах, целях, которые могут воспринять и одна, и другая политические стороны», подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что Украине необходимо иметь работающий парламент, ведь в настоящее время перед ним стоит задача принятия Госбюджета на 2009 год. «Выборы спикера - это маленький тест парламента», - сказал В.ЮЩЕНКО.